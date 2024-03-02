Собянин: в Москве в 2024 году достроят и завершат реконструкцию 14 крупных спортсооружений

Среди объектов мэр отметил ледовый дворец в Мневниковской пойме и спорткомплекс "Московский транспорт" на Ярославской улице

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Специалисты планируют достроить и завершить реконструкцию 14 крупных спортивных сооружений в Москве в 2024 году, в 2023 году было введено 23 больших объекта. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

"В этом году достроим и завершим реконструкцию 14 крупных спортивных сооружений. В их числе ледовый дворец в Мневниковской пойме и спорткомплекс "Московский транспорт" на Ярославской улице. Сегодня открыли Дворец тенниса в Лужниках", - написал Собянин.

По его словам, также в 2024-м закончат капитальный и текущий ремонт 176 спортобъектов. Специалисты продолжат плановую модернизацию комплексов спортивных тренажеров, установленных во дворах, парках и на школьных стадионах.

В 2023 году в городе ввели в строй 23 крупных сооружения, среди которых Ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках, Дворец спорта "Некрасовка", Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе. Общедоступных зон для активного отдыха стало на 1,2 тыс. больше, напомнил мэр.

"Благодаря развитию инфраструктуры в Москве уже занимаются физкультурой и спортом 6 миллионов человек", - заключил Собянин.