Все 100% населенных пунктов Кабардино-Балкарии газифицировали

Построено более 28 км газопроводов

НАЛЬЧИК, 2 марта. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии обеспечено стопроцентная газификация населенных пунктов. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

"Отдельно хочу отметить те пять населенных пунктов, [остававшиеся без газоснабжения], из которых население обращалось и к нам, и к президенту Российской Федерации в части газификации этих населенных пунктов. Сегодня это задача решена", - рассказал Коков в ходе подключения новой амбулатории к газовым сетям в селении Эльбрус Эльбрусского района.

"За время реализации программы догазификации обеспечена техническая возможность газификации почти 3 тыс. человек. В феврале текущего года газифицированы последние пять негазифицированных населенных пунктов (селение Лесное и Пришибо-Малкинское, поселок Малый Терек, дорожный разъезд Баксан, хутор Баксанский). Построено более 28 км газопроводов. Таким образом, в республике завершена газификация всех 100% населенных пунктов", - пояснили ТАСС в компании "Газпром газораспределение Нальчик".

По инициативе президента РФ Владимира Путина по всей стране "Газпром" ведет догазификацию социально значимых объектов и населения.