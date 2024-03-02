В Волгоград прибыл поезд Минобороны "Сила в правде"

Поезд пробыл на станции пять часов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Тематический поезд Минобороны России "Сила в правде" с трофейной боевой машиной пехоты (БМП) Bradley прибыл в Волгоград, сообщили в военном ведомстве.

"Под звуки военного оркестра, исполняющего "Столичный марш" Виктора Рунова, поезд прибыл на железнодорожную станцию Волгоград-1. После прибытия поезда состоялся митинг, на котором выступили представители командования мотострелкового соединения ЮВО, общественных и ветеранских организации, а также правительства Волгоградской области", - сказали в министерстве.

Начальник поезда вручил членам регионального правительства боевое знамя 827-го стрелкового полка 302-й стрелковой дивизии "От трудящихся Ерманского района Краснознаменного Сталинграда", чей боевой путь во время Великой Отечественной войны проходил через Волгоградскую область.

Как уточнили в Минобороны, особое внимание посетители уделили тематическим вагонам воздушно-десантных войск (ВДВ) и воздушно-космических сил (ВКС), тематическому вагону "Этих дней не смолкнет слава" с образцами, макетами оружия и техники времен Великой Отечественной войны. Также местные жители и дети смогли написать на вокзале письма на фронт - в ближайшее время их передадут бойцам.

На сцене выступили творческие коллективы Минобороны России, Дома офицера Волгоградского гарнизона и народные ансамбли региона. На перроне проходили выставка современных образцов вооружения и военной техники и мастер-классы по тактической медицине и плетению маскировочных сетей. Во время мероприятия были организованы полевая кухня и мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Поезд пробыл на станции пять часов, после чего последовал в следующий город. 23 февраля он отправился с территории Киевского вокзала и должен пройти свыше 34 тыс. километров. 8 мая состав вернется обратно в Москву. Целью акции является противодействие попыткам фальсификации истории и демонстрация успехов и достижений армии и флота.