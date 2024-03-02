Путин дал старт Всемирному фестивалю молодежи

Видеообращение президента РФ к участникам показали на церемонии открытия в международном моле "Арт. Молодость"

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал официальный старт Всемирному фестивалю молодежи (ВФМ). Видеообращение главы государства к участникам показали на церемонии открытия в международном моле "Арт. Молодость", в который на время фестиваля превратился Дворец спорта "Большой".

"Объявляю Всемирный фестиваль молодежи открытым", - сказал Путин.

Главная цель фестиваля - показать, что весь мир - это мы, что каждый человек несет свою долю ответственности за судьбы мира. Таким образом, ВФМ стал площадкой для создания связей между молодежью разных стран для построения справедливого будущего. Организаторы мероприятия убеждены, что мир будущего можно построить только командой, каждый член которой уникален, а вместе они создают гармоничную картину.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.