На программу "Время героев" менее чем за сутки подали более 10 тыс. заявок

Она даст возможность военнослужащим в будущем реализовать себя в государственной деятельности, отметил председатель Народного совета ДНР Артем Жога

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Более 10 тыс. заявок менее чем за сутки подано от желающих принять участие в кадровой программе "Время героев", инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил председатель Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию анонсировал начало приема заявок на новую кадровую программу "Время героев" для ветеранов и участников спецоперации на Украине. Сайт программы был запущен 1 марта.

"Вчера буквально эта программа стартовала, портал открыл в 18:00 мск прием заявок. И вот два часа назад я проверял, на тот момент уже было более 10 тыс. заявок. Программа рассчитана и предназначена именно для ребят СВО, участников СВО, действующих военнослужащих, которые проходят по критериям, то есть имеют высшее образование и желание продолжать обучаться. И в будущем они <…> губернаторы, руководители больших предприятий, главы муниципальных подразделений. Это те люди, которые <…> знают, что такое патриотизм, знают, что такое защита своей Родины, знают, что такое боль и война. И благодаря их руководству в будущем они не допустят повторения тех событий, которые происходят сейчас", - сказал Жога участникам открытого диалога "Судьбы мира в руках храбрых. Герои наших дней".

По его словам, программа "Время героев" даст возможность военнослужащим в будущем реализовать себя в государственной деятельности. "Это очень замечательная программа. Я, в принципе, немножко раньше уже начал по этой программе работать, уже обучаюсь на юридическом факультете РАНХиГС. Это возможность дать нашим парням в будущем реализовать себя в государственной деятельности. Огромная благодарность нашему президенту за организацию такой программы", - добавил Жога.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.