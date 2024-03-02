Путин заявил, что традиционные ценности разделяет большинство жителей Земли

Президент России подчеркнул, что их стоит беречь сообща

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Большая часть жителей планеты разделяет традиционные ценности, и беречь их людям стоит сообща, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к Всемирному фестивалю молодежи.

"Знаю, что эти ценности разделяет абсолютное большинство жителей Земли. Поэтому беречь, защищать их мы должны сообща, вместе воплощать мечты, помогать друг другу, чтобы сделать лучше жизни миллиардов, я хочу это подчеркнуть, миллиардов людей", - сказал Путин.

Путин добавил, что искренне рад приветствовать участников и гостей Всемирного фестиваля молодежи - "посланников разных стран и народов, которых здесь, в Сочи, объединила Россия". Глава государства напомнил, что Россия уже трижды проводила такие масштабные молодежные форумы, и каждый раз они подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий.

"Вы будете общаться с тем, с кем хотите общаться, получать те знания, опыт, которые вам нужны. Это показали и сотни тысяч заявок на участие в фестивале, которые пришли к нам из 190 стран мира, и единственное, о чем мы жалеем, что не смогли принять всех", - рассказал президент РФ.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.