Глава Хабаровского края позвал участников Всемирного фестиваля молодежи на Дальний Восток

Михаил Дегтярев также отметил, что на сегодняшний день регион является местом возможностей

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал гостей и участников Всемирного фестиваля молодежи, который проходит Сириусе, приезжать на Дальний Восток. Об этом он сообщил журналистам, находясь на площадке фестиваля.

"Я можно сказать призываю всех и агитирую всех приезжать на Дальний Восток - сегодня это место возможностей. Мы это видим в экономике, у нас за три года доходная часть бюджета выросла в разы, ВРП за последние три года вырос на 500 млрд рублей. Ведутся огромные стройки - и железные дороги, порты, горно-обогатительные комбинаты, развивается гидрометаллургия и лесопереработка, поэтому везде молодые люди могут себя найти, каждый найдет на Дальнем Востоке России себе место по душе", - сказал Дегтярев.

Губернатор отметил, что в Хабаровском крае в этом году субсидируют туристические поездки на Шантарские острова - одну из главных достопримечательностей Хабаровского края. Это архипелаг в Охотском море, он входит в состав Тугуро-Чумиканского района. 17 островов Шантарского архипелага и прилегающая к ним акватория имеют статус национального парка, они - часть туристического бренда региона "Хабаровский край: родина китов и самолетов". Ежегодно красивейшие скалистые острова, у которых можно наблюдать гренландских и японских китов, а также косаток и белух, привлекают туристов со всего света. Дегтярев добавил, что только в Хабаровском крае туристы могут покататься на горных лыжах сразу в двух городах - Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.