В Бахчисарае археологи обнаружили, предположительно, персидский дворец XVI века

Его нашли во время реставрации на объектах Ханского дворца

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Предположительно, элементы персидского дворца XVI века найдены археологами во время реставрации на объектах Ханского дворца в Бахчисарае. Об этом журналистам сообщила министр культуры Крыма Татьяна Манежина.

"То, что мы обнаружили, скорее всего, это персидский дворец, который в XVI веке стоял на территории Ханского дворца", - рассказала Манежина.

Ранее министр сообщала, что ремонтно-реставрационные работы завершены на 6 из 16 объектов ансамбля Ханский дворец.

Ханский дворец - это один из 119 объектов культурного наследия, входящих в Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник. К туристическому сезону готовы пещерные города Чуфут-Кале, Ески-Кермен, Качи-Кальон, Тепе-Кермен, Мангуп.

Дворцовый комплекс в Бахчисарае был возведен в XVI веке. Он стал резиденцией правителей Крымского ханства. Это единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры, сохранившийся до наших дней. Общая площадь комплекса ранее составляла более 14 га, не считая парков, сейчас - не более 5 га. Завершить реконструкцию дворца планируют в 2024 году.