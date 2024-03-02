Первый студенческий отряд Союзного государства намерены создать в 2024 году

Председатель правления Российских студенческих отрядов Михаил Киселев отметил, что Всемирный фестиваль молодежи становится мировой площадкой по объединению молодых людей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Создание первого студенческого отряда России и Белоруссии планируется в 2024 году, об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по молодежной политике, председатель правления Российских студенческих отрядов (РСО) Михаил Киселев в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

"Российские студенческие отряды вместе с Белорусским союзом молодежи на площадке фестиваля инициируют создание первого студенческого отряда Союзного государства, что тоже послужит развитию новых проектов для молодежи и установлению дружеского контакта", - сказал Киселев, чьи слова приводит пресс-служба РСО.

Он также отметил, что Всемирный фестиваль молодежи становится мировой площадкой по объединению молодых людей. "Это именно та самая практическая дипломатия в действии, когда молодежь будет устанавливать деловые связи, заводить дружбу, показывать свою открытость, гостеприимство нашей страны. Это возможность показать, что мы рады нашим гостям. Уверен, что это мероприятие даст хороший толчок в развитии межнациональных отношений и заложит фундамент прочных связей", - подчеркнул он.

В свою очередь первый секретарь центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов отметил, что в 2024 году было бы символично учредить и создать первый студенческий отряд Союзного государства. Он добавил, что участников отряда определят на основе конкурсного отбора.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.