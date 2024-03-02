Глава МВД Франции поручил усилить охрану еврейских школ

Жеральд Дарманен также потребовал обращать внимание "на возможные массовые акции в будущем"

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил усилить меры безопасности в районе еврейских школ и общинных центров. Об этом сообщила радиостанция France Info.

По ее данным, приказ французским префектам о "немедленном усилении мер безопасности в районе мест, связанных с еврейской общиной и особенно учебных заведений", поступил на фоне событий "последних дней".

Дарманен заявил, что в обеспечении мер безопасности должны принимать участие также военнослужащие, патрулирующие французские города в рамках антитеррористической операции Sentinelle. Министр внутренних дел также потребовал обращать внимание "на возможные массовые акции в будущем".

По данным Минздрава палестинского анклава, число жертв удара, нанесенного в конце февраля израильскими силами по ожидавшей распределения гуманитарной помощи группе людей в районе Ан-Наблуси в юго-западной части города Газа, возросло до 112, пострадали 760 человек. Тела некоторых погибших пока не обнаружены и не доставлены в больницу для освидетельствования. Как сообщалось, в атаке участвовали израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке дорог.

Многие западные страны, включая Францию, Канаду и Испанию, осудили эту атаку. Армия Израиля заявила, что не стреляла по гуманитарному конвою в Газе, в свою очередь постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур отметил, что, по имеющейся информации, несколько десятков погибших получили огнестрельные ранения в голову.