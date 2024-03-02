Вован и Лексус заявили, что не причастны к публикации беседы военных ФРГ об ударах по РФ

Алексей Столяров отметил, что из публикации будет взята фактура для дальнейших творческих идей

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что не имеют отношение к публикации разговора германских военных о планах ударов по Крыму.

"Нет. Мы имеем [отношение] в плане, что его смотрели, - сказал Столяров в беседе с корреспондентом ТАСС на полях Всемирного фестиваля молодежи. - Мы с этим ознакомились, он для нас интересен. Мы возьмем оттуда какую-то фактуру для наших дальнейших творческих идей".

Агентство DPA со ссылкой на представителя Минобороны ФРГ сообщило, что Федеральное ведомство военной контрразведки начало проверку по факту возможного перехвата.