Центр подводных исследований РГО запустит проект по поиску самолетов в Балтийском море

Проект получит название "Отражение Балтийского неба"

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Центр подводных исследований Русского географического общества (РГО) в этом году запустит проект по поиску и обследованию самолетов, затонувших в Балтийском море в годы Великой Отечественной войны. Результаты планируется обнародовать к 80-летию Победы, которое будет отмечаться в 2025 году, сообщил ТАСС исполнительный директор центра Сергей Фокин.

"Мы планируем подготовительную работу по [тематике] Великой Отечественной войны, в 2025 году у нас юбилей Великой Победы. Мы сейчас начинаем интересный большой проект по самолетам в Балтике, потому что, как выяснилось, потерями наших летчиков особо никто не занимался, <…> системной работы было очень мало. Наша задача - поиск и обнаружение самолетов в водах Балтийского моря. Под эту работу выделим отдельные силы и средства - мы работаем совместно с Военно-морским флотом", - рассказал Фокин на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.

Проект получит название "Отражение Балтийского неба". Планируется, в частности, работа с архивными данными, а также поиск самолетов, обследование, картирование и, если будет возможность, подъем объектов. "Если будут объекты, которые позволят и переживут судоподъем и музеефикацию, то почему бы и нет?" - сказал собеседник агентства. "Мы хотим к 2025 году, к юбилею Победы, выдать и литературные издания, и фильм, [сделать] реконструкцию событий. Ждем интересную информацию", - добавил он.

Среди других планов центра - работы по направлению подводной археологии, петровских кораблей. "Возможно, там мы надеемся на какие-то интересные находки уже в этом году. Это тоже Балтийское море", - рассказал Фокин.

"У нас будет работа на севере, она будет больше экологического толка - по задаче мониторинга радиационной и ядерной безопасности нашего арктического региона, по местам захоронения ядерных отходов еще с советских времен, - также отметил исполнительный директор центра (эти работы будут проводиться для Курчатовского института). - Продолжим работать по Чудскому озеру - это тот проект, который мы начали несколько лет назад, по поиску места Ледового побоища".

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. В нем принимают участие 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других, включая 10 тыс. иностранных участников. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.