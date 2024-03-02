В Литве заявили, что машины с российскими номерами должны покинуть страну до 11 марта

В Таможенном департаменте подчеркнули, что транспортные средства с такими номерами будут подлежать конфискации

ВИЛЬНЮС, 2 марта. /ТАСС/. Таможенный департамент Литвы предупредил, что транспортные средства с российскими номерами должны покинуть территорию балтийской республики в течение следующей недели. Информацию об этом ведомство разместило в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Таможня Литвы информирует, что автомобили с русскими (так указано в тексте - прим. ТАСС) регистрационными номерами должны до 11 марта выехать из Литвы и со всего Евросоюза", - говорится в сообщении. Кто уполномочил литовское ведомство говорить от имени ЕС, не уточняется.

Департамент подчеркнул, что транспортные средства с такими номерами будут подлежать конфискации. "Лица, являющиеся владельцами автомобилей с русскими номерами, должны будут перерегистрировать их в Литве. В противном случае к ним будет применяться 155-я статья кодекса об административных нарушениях". Статься предусматривает штраф и конфискацию автомобиля.

Исключения предусмотрены для транспортных средств с регистрационными номерами РФ, которые следуют транзитом в Калининградскую область и из Калининградской области.

ТАСС еще сентябре 2023 году сообщил о том, что литовские власти потребовали, чтобы машины с российскими номерами покинули территорию республики в течение шести месяцев.