В Югре скорость движения на федеральной трассе "Иртыш" ограничили из-за метели

Максимально разрешенная скорость составляет 70 км/ч

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 марта. /ТАСС/. Ограничение скорости движения введено на федеральной трассе "Иртыш" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре из-за снега, метели и плохой видимости. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог региона.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, метель, ограниченная видимость) вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч на автомобильной дороге: "Иртыш" км 0-123", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, 2 марта днем в Югре ожидался местами небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура минус 3-8 градусов, местами по западной половине округа до плюс 4 градусов.