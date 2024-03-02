Более 14 тыс. человек зарегистрировались на программу "Время героев" за первые сутки

Как отметили в оргкомитете, сайт программы работает в штатном режиме, а претенденты получают своевременные ответы на все поступающие вопросы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Более 14 тыс. участников зарегистрировались на программу "Время героев" за первые сутки приема заявок. Об этом сообщили в оргкомитете программы.

"Прошли сутки с начала приема заявок на образовательную программу "Время героев", о старте которой объявил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Владимирович Путин <...> Сегодня, 2 марта, <...> количество поданных заявок превысило 14 тыс.", - сообщили там.

Как отметили в оргкомитете, сайт программы работает в штатном режиме, претенденты получают своевременные ответы на все поступающие вопросы. При этом чаще всего интересуются, имеют ли право подавать заявку на участие в программе участники СВО, уволенные в запас. "Организаторы разъяснили, что все участники специальной военной операции: как в настоящий момент находящиеся в зоне СВО, так и ранее участвовавшие в ее проведении, в том числе уже уволенные с военной службы, имеют право на участие в программе "Время героев", - пояснили организаторы.

Сайт новой кадровой программы Высшей школы государственного управления "Время героев" для ветеранов и участников СВО приступил к работе в России в пятницу. Кроме того, начался прием заявок на новую образовательную программу. Она реализуется по поручению Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". Инициатива позволит бойцам СВО в приоритетном порядке получать высшее образование, в том числе по специальностям гражданской направленности.