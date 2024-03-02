В Петербурге восстановили отопление и электричество в жилых домах после ЧП

Пострадавшие жители получат компенсации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Отопление и электроснабжение в домах, поврежденных в результате ЧП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба района в своем Telegram-канале.

"На Пискаревском [проспекте] 159к2 и 161 полностью восстановлено отопление, подача воды, газа и электричества, за исключением нескольких квартир в первой парадной", - говорится в сообщении.

В субботу утром в результате происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга оказались повреждены дома по адресам: Пискаревский проспект, 159, и Пискаревский проспект, 161. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Как сообщал губернатор города Александр Беглов, пострадавшие жители получат компенсации.