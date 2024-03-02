В Marinetraffic сообщили об отсутствии помех для движения в Финском заливе

В порту Бронка стоит один сухогруз, следует из данных сервиса отслеживания судов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Помех движению судов в Финском заливе после инцидента в районе порта Бронка нет. В самом порту стоит один турецкий сухогруз, следует из данных сервиса отслеживания судов Marinetraffic.

Ранее, как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, средства противовоздушной обороны сработали в Ломоносовском районе Ленинградской области. Порт Бронка, находящийся вблизи, не получил повреждений. Жертв и разрушений нет, отмечал Дрозденко. Как сообщали в Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА над Финским заливом.