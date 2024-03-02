В ДНР выдали более 5 тыс. удостоверений ветерана боевых действий

Региональный филиал фонда "Защитники Отечества" за девять месяцев работы помог 10 тыс. ветеранов

ДОНЕЦК, 2 марта. /ТАСС/. Военный комиссариат ДНР выдал более 5 тыс. удостоверений ветерана боевых действий (ВБД). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Региональный филиал фонда "Защитники Отечества" за девять месяцев работы оказал помощь 10 тыс. наших ветеранов и членам их семей. Более 5 тыс. удостоверений ветерана боевых действий выдано военным комиссариатом, в том числе и при участии филиала", - написал Пушилин.

Он добавил, что всего к социальным координаторам фонда в регионе поступило свыше 36 тыс. обращений по проблемным вопросам.

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции 14 декабря 2023 года сообщил, что в ДНР и ЛНР выдано около 3,7 тыс. удостоверений ВБД российского образца. В феврале в региональном отделении "Защитников Отечества" в ДНР сообщили ТАСС, что при содействии фонда выдано около 2 тыс. таких документов.