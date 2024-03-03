В Дагестане открылась фотовыставка "Жены героев"

В экспозиции представлены порядка 30 фотографий

МАХАЧКАЛА, 3 марта. /ТАСС/. Глава Дагестан Сергей Меликов в Махачкале посетил фотовыставку "Жены героев", которая открылась на базе штаба общественной поддержки республики.

Как рассказала автор фотовыставки Алена Нурмагомедова, всего на ней представлены порядка 30 фотографий. "Объектом съемок стали жены и матери, которые примерили на себя кители с орденами и наградами военнослужащих. Основная задача - поддержать жен военнослужащих, которые обеспечивают надежный тыл, растят детей", - добавила она.

По словам Меликова, все проекты, представленные в штабе общественной поддержки, должны приносить конкретную пользу. "Портреты и фотографии должны размещаться на баннерах, а письма детей - доходить до военнослужащих", - сказал он.

Штаб общественной поддержки заработал в Махачкале в январе 2024 года. Площадка стала местом притяжения активистов и волонтеров, запуска новых партийных проектов и реализации текущих инициатив. Здесь проходят встречи с представителями общественных объединений, органов власти, круглые столы, лекции, дискуссии, семинары и мастер-классы.

Проект "Жены Героев" стартовал в сентябре 2022 года в Самаре. За короткий срок тематические выставки фотографий, на которых запечатлены жены участников специальной военной операции в кителях мужей, были организованы в практически во всех российских регионах.