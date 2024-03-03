МО РФ запустило на сайте раздел к 80-летию со дня учреждения наград Ушакова и Нахимова

Cреди архивных материалов статуты и проекты орденов, указы Президиума Верховного Совета СССР, приказы командования ВМФ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Министерство обороны РФ на своем сайте запустило мультимедийный историко-познавательный раздел "Славным традициям флота верны", посвященный 80-летию со дня учреждения орденов и медалей Ушакова и Нахимова. В нем опубликованы документы из фондов архива Военно-морского флота.

"Минобороны России запускает специальный мультимедийный раздел, посвященный 80-летию со дня учреждения орденов и медалей Ушакова и Нахимова. В рамках специального историко-познавательного проекта "Славным традициям флота верны" публикуются документы из фондов архива Военно-морского флота (филиала ЦАМО РФ в Гатчине), рассказывающие о значении и создании военно-морских наград имени Ушакова и Нахимова, а также про подвиги награжденных ими советских моряков", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что среди архивных материалов статуты и проекты орденов, указы Президиума Верховного Совета СССР, приказы командования ВМФ, наградные листы и страницы из личных дел военнослужащих ВМФ.