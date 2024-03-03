В Чехии февраль стал самым теплым месяцем за последние 63 года

Число выпавших в стране в феврале осадков было в полтора раза выше нормы

ПРАГА, 3 марта. /ТАСС/. Средняя температура воздуха в феврале в Чехии составила 5,7 градуса по Цельсию и была на 6,1 градуса выше среднестатистической нормы, что сделало его самым теплым вторым месяцем зимы за последние 63 года. Об этом сообщил на своем сайте Чешский гидрометеорологический институт.

"В Чехии февраль 2024 года оказался исключительно теплым и щедрым на осадки. В республике это был самый теплый второй месяц зимы с 1961 года. Было зафиксировано рекордно высокое отклонение от температурной нормы 1991-2020 годов. Средняя температура февраля составила 5,7 градуса по Цельсию, что было на 6,1 градуса выше среднестатистического показателя для периода 1991-2020 годов", - говорится в сообщении.

Число выпавших в Чехии в феврале осадков было в полтора раза выше нормы. Прошедшая зима, как отметили ученые, была в целом очень теплой. Средняя температура воздуха составила 2,4 градуса по Цельсию. В республике более теплой в ХХI веке была лишь зима 2006-2007 годов.

Между тем погода в марте в Чехии также бьет температурные рекорды. В субботу они были зафиксированы на 22 из 166 действующих в стране метеостанций. В районе города Виднава на северо-востоке республики ртутный столбик термометра поднялся до отметки 16,3 градуса по Цельсию.