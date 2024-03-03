Жена Байдена назвала Трампа угрозой для женщин

По словам Джилл Байден, экс-президент США "издевается над женскими телами" и "хвастается насилием"

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Жена президента США Джилл Байден заявила в пятницу, что бывший американский лидер Дональд Трамп представляет опасность для женщин и семей.

"Дональд Трамп опасен для женщин и для наших семей", - приводит ее слова газета The Hill​. "Он всю свою жизнь разрушал нас и обесценивал наше существование. Он издевается над женскими телами, он не уважает наши достижения, он хвастается насилием", - добавила жена нынешнего американского главы.

Как отмечает издание, Джилл Байден выступила с такими заявлениями на запуске кампании "Женщины за Байдена" в Атланте (штат Джорджия), цель которой - убедить женщин поддержать переизбрание президента Джо Байдена.

Трамп тоже участвует в предвыборной гонке. Считается практически предрешенным, что именно он станет соперником Байдена на выборах, которые пройдут 5 ноября.