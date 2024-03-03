В Москве ожидаются переменная облачность, гололедица и до плюс 4 градусов

Атмосферное давление составит около 761 мм ртутного столба

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 2 до плюс 4 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха может составить до минус 8 градусов, возможна гололедица.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от 0 до плюс 5 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов.

Ветер ожидается юго-восточный, восточный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 761 мм ртутного столба.