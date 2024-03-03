В Бурятии на турнире по разбиванию костей установили новый мировой рекорд

На мероприятие приехали около 600 человек из РФ, Монголии и КНР

УЛАН-УДЭ, 3 марта. /ТАСС/. Соревнования по разбиванию бычьих хребтовых костей проходит в Бурятии, для участия в нем в Улан-Удэ собрались участники из Забайкальского края, Иркутской и Московской областей, Тувы, Калмыкии, Якутии, Монголии и Китая. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Бурятии.

"На площадке физкультурно-спортивного комплекса с 1 по 3 марта проходят международные соревнования по разбиванию хребтовой кости "Хээр шаалган (Сээр хухалха)" в рамках VII этнокультурного фестиваля "Алтан Мундарга - 2024". Мероприятие объединило 598 спортсменов", - сообщили в пресс-службе.

В ходе соревнований установлен новый мировой рекорд: 65 хребтовых костей за одну минуту разбил силач из Монголии - Цэрэнваанчиг Бэгзсурен. Вторым в состязании стал Дмитрий Крылов из Закаменского района Бурятии - он за такое же время разбил 61 кость, его земляк Аламжи Дылыков - 59 костей. В умении разбивать кости голыми руками соревнуются не только мужчины, но и женщины. На соседних площадках проходят состязания по другим национальным видам спорта "Шагай наадан", "Талаан Тобшо наадан", "Тэбэг". Общий призовой фонд - 3,5 млн рублей.

"Наши национальные игры с каждым годом становятся более популярными и известными. О них говорят не только там, где живет бурятский народ, но и по всей России. Все больше стран мира интересуется, смотрит и присоединяется", - отметил на открытии мероприятия глава Бурятии Алексей Цыденов.

Соревнование поддерживает Фонд президентских грантов. "Хээр шаалган (Сээр хухалха)" с 2020 года является национальным видом спорта Республики Бурятия. Это древний бурят-монгольский вид традиционной игры, способ прост: в одной руке человек держит кость, второй - бьет по ней так, чтобы она разломилась пополам.