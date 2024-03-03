В РФ запустят сервис дистанционного участия в судебных заседаниях через биометрию

Его планируют разработать в 2024 году

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сервис, который позволит дистанционно участвовать в судебных заседаниях с использованием системы биометрической идентификации, планируют разработать в 2024 году в России. Об этом ТАСС сообщили в Судебном департаменте при Верховном суде России.

Единая биометрическая система позволяет идентифицировать человека по лицу и голосу.

"Минцифры России в 2024 году запланирована реализация сервиса, обеспечивающего проведение в судах общей юрисдикции, федеральных арбитражных судах судебных заседаний путем использования системы веб-конференции с идентификацией участников судебного процесса посредством единой биометрической системы", - сообщили в Судебном департаменте.

Возможность дистанционного участия в судебных заседаниях активно развивается последние пять лет. Первоначально участие в заседании суда предусматривалось посредством видео-конференц-связи - защищенных каналов связи, когда человек принимает участие в заседании, например, из помещения суда в другом регионе. С января 2022 года была законодательно введена возможность участия в судебных заседаниях через веб-конференцию - когда человек может участвовать в судебном заседании через свой компьютер или смартфон. Ежегодно российские суды проводят уже более 500 тыс. судебных заседаний с применением видео-конференц-связи, а число заседаний суда с использованием веб-конференции в минувшем году превысило 600 тыс.