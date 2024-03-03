Кабмин утвердил решение о проведении чемпионатов профессий в сфере высоких технологий

Их победители и призеры будут получать денежные премии в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Правительство России утвердило решение о ежегодном проведении чемпионатов рабочих профессий и состязаний в сфере высоких технологий. Соответствующие постановления подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий будут проводиться ежегодно, а их победители и призеры будут получать денежные премии в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финал чемпионата "Профессионалы" будет проходить в Санкт-Петербурге, финал чемпионата высоких технологий - в Великом Новгороде. Премия за первое место составит 300 тыс. рублей, за второе - 200 тыс. рублей, за третье - 100 тыс. рублей.

"Чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий впервые прошли в России в 2023 году. Главные цели этих проектов - повышение престижа рабочих профессий и интереса молодежи к таким специальностям, а также привлечение интереса к высоким технологиям", - уточняется в сообщении. Кроме того, обеспечить ежегодное проведение этих чемпионатов, а также премирование их победителей и призеров правительству поручил президент по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, состоявшегося 21 сентября 2023 года.

Работа проводится в рамках нового федерального проекта "Профессионалитет", который входит в государственную программу "Развитие образования".