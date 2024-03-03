Глава союза староверов рассказал, что Папа Римский призвал Шольца искать пути мира с РФ

Понтифик также призвал совместно молиться о мире, рассказал Леонид Севастьянов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал его искать пути мира с Россией и помочь началу переговоров между Россией и Украиной. Об этом рассказал ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

Накануне Папа Римский Франциск принял канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"Папа в разговоре с Шольцем призвал искать пути мира с Россией и помочь началу переговоров между Россией и Украиной. Он призвал Шольца помочь Германии наладить отношения с РФ и не идти на эскалацию", - сказал Севастьянов.

Понтифик также призвал совместно молиться о мире. "Шольц пообещал Папе, что предложит все усилия. Шольц заявил, что также считает переговоры единственно возможной альтернативой войне", - добавил Севастьянов.

24 октября 2023 года Папа Римский Франциск встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как сообщали СМИ, тогда французский лидер попросил главу Римско-католической церкви позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса, а также привлечь к мирному процессу президента США Джо Байдена.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует предложение президента Франции привлечь Папу Римского и руководство США к переговорам по Украине. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что Святой престол воспользуется любой возможностью для того, чтобы способствовать установлению диалога между РФ и Украиной и урегулированию конфликта между ними.