В Петербурге детский сад №23 будет работать в обычном режиме с 4 марта

После ЧП в здании размещали пострадавших жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Детсад №23 в Петербурге с 4 марта будет работать в обычном режиме, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района города.

"Детский сад №23 на Пискаревском проспекте, 163, где размещали пострадавших жителей, с понедельника будет работать в обычном режиме", - говорится в сообщении райадминистрации.

Накануне падение беспилотника, предположительно, стало причиной ЧП в Красногвардейском районе - были повреждены дома по адресам Пискаревский проспект, 159 и Пискаревский проспект, 161. В близрасположенный детсад были временно размещены пострадавшие жильцы.