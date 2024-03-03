В ЛНР до конца 2024 года запустят восемь модульных отделений почтовой связи

Новые отделения откроют в рамках программы социально-экономического развития региона

ЛУГАНСК, 3 марта. /ТАСС/. Восемь модульных отделений почтовой связи запустят до конца 2024 года в муниципалитетах Луганской Народной Республики (ЛНР) по программе социально-экономического развития региона. Об этом ТАСС сообщил глава Минцифры ЛНР Андрей Ершов.

Первое модульное отделение почты в Донбассе и Новороссии открылось 1 марта в городе Брянке в ЛНР.

"На сегодняшний день в ЛНР в рамках программы социально-экономического развития республики взамен ветхих строений установлены 8 модульных почтовых отделений. Помимо Брянки новые отделения построены в Красном Луче, Стаханове, поселке Княгиневка Антрацитовского района, поселках Селезневка и Червоный Прапор Перевальского района, поселке Шахтерское Свердловского района и поселке Северо-Гундоровский Краснодонского района. В семи МОПС (модульное отделение почтовой связи - прим. ТАСС) в данный момент идет укомплектование мебелью и оборудованием, в ближайшее время они будут готовы принимать клиентов", - сказал он.

Ершов отметил, что модульные отделения почты не отличаются по функционалу и оснащенности от стационарных.