Российские студенческие отряды намерены участвовать во всех нацпроектах

Участники РСО реализуют себя в самых разных сферах и отраслях, подчеркнул первый замглавы комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Российские студенческие отряды (РСО) видят свое участие в каждом нацпроекте, реализуемом в России. Об этом ТАСС сообщил первый замглавы комитета Госдумы по молодежной политике, председатель правления РСО Михаил Киселев в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

"Два национальных проекта, напрямую касающиеся молодежи - это "Молодежь России" и "Кадры" - и в обоих этих национальных проектах мы видим себя. Я бы сказал, на самом деле, российские студенческие отряды видят себя в каждом национальном проекте", - сказал Киселев.

Он подчеркнул, что участники РСО реализуют себя в самых разных сферах и отраслях. "Когда мы говорим о строительстве дорог, мы понимаем, что будем там участвовать и будем строить. Когда мы говорим о национальном проекте "Туризм" - это индустрия гостеприимства, там мы. Когда мы говорим о национальном проекте "Кадры" - профориентация, трудоустройство подростков, молодежи, - мы видим там и российские студенческие отряды, и трудовые отряды подростков в нашем направлении, здесь мы 100% будем участвовать", - сказал Киселев. Он отметил, что РСО также принимают участие в строительстве учебных кампусов для вузов, в ремонте общежитий и в других отраслях.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Участие в фестивале принимают 20 тысяч человек. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.