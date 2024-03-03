РСО планируют подписать соглашение с ДНР о развитии студотрядов

Кроме того, отряды будут принимать участие в восстановлении Мариуполя

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Российские студенческие отряды (РСО) будут принимать участие в восстановлении Мариуполя. Помимо этого, планируется заключить соглашение с главой ДНР Денисом Пушилиным о развитии студотрядов, сообщил ТАСС первый замглавы комитета Госдумы по молодежной политике, председатель правления РСО Михаил Киселев в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

"Мы планируем в этом году активно <...> опять подключаться к восстановлению Мариуполя. Командир центрального штаба поедет в Донецкую Народную Республику, где мы будем подписывать соглашение с Денисом Владимировичем Пушилиным о развитии студенческих отрядов", - сказал Киселев.

Он отметил, что при поддержке Фонда президентских грантов РСО охватили уже более 1 тыс. студентов, создав педагогические, строительные, медицинские отряды и отряды проводников. "Поэтому в этом году, я думаю, мы увидим совсем другие показатели. Ждем как минимум увеличение в два раза, 2 тыс., я думаю, и выше. Только ДНР хочет в этом году сделать уже 1 тыс. у себя, и притом заявки есть, и госзаказ на восстановление республики есть", - отметил он.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Участие в фестивале принимают 20 тыс. человек. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.