В Ленобласти спасли троих рыбаков со льда Ладожского озера

Мужчины оказались на участке с ослабленным ледовым покрытием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Три рыбака были спасены на Ладожском озере в Ленинградской области, они не могли самостоятельно добраться до берега из-за разрушения льда. Один из мужчин замерзал после попадания в холодную воду, сообщила пресс-служба аварийно-спасательной службы региона.

"Трое рыбаков попали в ловушку, оказавшись на участке с ослабленным ледовым покрытием. <...> Ситуацию осложняло то, что один из мужчин уже побывал в холодной воде и начал замерзать. Спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга обнаружили пострадавших, доставили на берег и сопроводили к их личному автомобилю", - говорится в сообщении.

Уточняется, что происшествие случилось в ночь на 3 марта в районе деревни Кобона.