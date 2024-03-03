В Минздраве заявили о достаточных возможностях для импортозамещения лекарств

В 2023 году в стране открыли практически восемь новых производств, сообщил Михаил Мурашко

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Достаточные компетенции и возможности имеются в России для решения вопроса с импортозамещением лекарств, в 2023 году в стране открыли практически восемь новых производств, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Импортозамещение - это задача не регионального формата, а федерального. Сегодня есть возможности в российской промышленности, которые должны активно использоваться. Те же стенты наша страна уже выпускает в достаточном объеме, это должно использоваться. Практически восемь новых производств открыто. Страна имеет достаточные компетенции и возможности", - сказал Мурашко.

Как отметил министр, отрасль, органы власти достаточно быстро и эффективно реагируют на соответствующие запросы, работает ряд программ по развитию фармацевтической промышленности для изменения производства фармацевтических изделий. Мурашко напомнил, что 29 февраля президент России Владимир Путин объявил о новом технологическом проекте, который включает механизмы по обеспечению лекарственной промышленности.

3 марта министр прибыл в Севастополь, он осмотрел объекты здравоохранения и обсудил с главой города и специалистами перспективы развития. В частности, Мурашко отметил, что сейчас медицина получила колоссальные возможности по лечению пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Профессора и академики, ведущие специалисты страны дали свои рекомендации, которые войдут в план мероприятий по развитию системы здравоохранения.

Глава Севастополя Михаил Развожаев отметил, что после совещания с министром и федеральными специалистами в городе еще раз проанализируют план развития здравоохранения и выберут оптимальную систему функционирования.