Путин на неделе пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи

Глава государства также продолжит серию региональных поездок

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие во Всемирном фестивале молодежи, который проходит в Сочи, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Фрагмент передачи выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Кроме того, глава государства продолжит серию региональных поездок.

В числе прочего Путин традиционно поздравит женщин с Международным женским днем.

В графике президента - и много других событий, заключается в программе.