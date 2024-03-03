В ГД заявили, что "Википедию" могут заблокировать по закону о запрете популяризации VPN

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рассказал, что на ресурсе есть статья, которая "не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. "Википедия" может быть заблокирована в РФ по требованиям закона, запрещающего рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым относятся в том числе VPN-сервисы. Такое мнение высказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Википедию" могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN", - написал Горелкин в своем Telegram-канале. Так, отметил он, в Telegram-канале отечественного аналога "Википедии" "Руниверсалиса" сообщается о существовании "целой вики-статьи, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять, что полностью соответствует критериям, которые недавно озвучил Роскомнадзор".

"К тому же у регулятора есть еще целый ряд претензий, по многим из которых уже вынесены судебные решения. Законные основания для блокировки "Википедии" есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей", - добавил Горелкин.

По его словам, вся ценная информация, которая доступна в "Википедии", уже продублирована, "приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и размещена в Рунете", а именно на порталах Большой российской энциклопедии, "Рувики" и "Руниверсалис". "Осталось сделать так, чтобы по ссылке на статью "Википедии" пользователю предлагалось открыть ее безопасный вариант на одном из российских аналогов. Необходимое для этого техническое решение уже разрабатывается экспертами РОЦИТ (Регионального общественного центра интернет-технологий - прим. ТАСС)", - подчеркнул Горелкин.

Запрет на рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым относятся VPN-сервисы, вступил в силу с 1 марта. Роскомнадзор (РКН) будет ограничивать доступ к такой информации. Как отмечали в ведомстве, принимая решение о том, относится ли информация, которая популяризирует средства обхода блокировок, к запрещенной, Роскомнадзор будет руководствоваться критериями оценки, утвержденными соответствующим приказом. К такой информации относятся в том числе публикации с описанием действий, позволяющих получить доступ к противоправным ресурсам, уточняли в РКН.