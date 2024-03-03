Экс-глава МИД Австрии сообщила, что окончательно переехала в Россию

Карин Кнайсль планирует построить дом на востоке страны

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что окончательно переехала в Россию, так как считает ее свободной страной, и рассказала о желании построить дом на востоке страны.

"Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна", - сказала она на лекции Всемирного фестиваля молодежи. Кнайсль поделилась, что "присмотрела одно место на востоке России, где хотела бы построить дом", чтобы остаться там жить. "Я не городской житель", - отметила она.

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Кнайсль также призналась, что уже чувствует себя в России как дома. "Я чувствую человеческое тепло. Изучила русский язык, но еще не до конца чувствую себя уверенно, говоря на русском", - добавила она.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.