На Всемирном фестивале молодежи открыли хранилище будущей библиотеки "Сириус"

Библиотечный фонд уже пополнили книги от индустриальных компаний, вузов, научных организаций, учреждений культуры и спорта

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Открытое хранилище будущей университетской библиотеки "Сириус" представили на Всемирном фестивале молодежи, передает корреспондент ТАСС.

Оно вмещает 24 тыс. книг, в будущем фонд библиотеки составит 100 тыс. изданий. Установлены семь стеллажей, которые состоят из 320 полок, рассчитанных на хранение имеющегося фонда. Библиотечный фонд уже пополнили книги от партнеров "Сириуса" - индустриальных компаний, вузов, научных организаций, учреждений культуры и спорта и других. Также книги привезли с собой участники фестиваля.

"Каждый участник фестиваля привозит свою любимую книгу. И многие участники привозят книги российских авторов, но на своих национальных языках. Президент вчера на открытии сказал, что здесь на площадке присутствуют представители более 300 национальностей", - рассказал журналистам первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Так, участник из Алжира передал в библиотеку четырехтомник Федора Достоевского на арабском, а делегация из Бразилии привезла переведенные на русский язык произведения бразильских писателей, а также переведенные на португальский книги русских авторов - Владимира Маяковского, Юрия Олеши и Антона Чехова.

"Город молодежи будущего - это и есть федеральная территория Сириус. <…> Неотъемлемой частью любого города является библиотека, а тем более для университета, для научно-образовательного центра библиотека - это душа и сердце, - сказала на открытии директор университета "Сириус" Лилия Кирьянова. - Мы открываем первое открытое хранилище будущей большой библиотеки "Сириус": за моей спиной открытое хранилище на 25 тыс. книг".

Кирьянова рассказала, что после фестиваля начнется проектирование и строительство основной части библиотеки - ее площадь составит 7 тыс. кв. м. Директор отдельно поблагодарила участников Всемирного фестиваля молодежи, которые внесли вклад в формирование библиотечного фонда. "За вчерашний день и даже сегодня утром более 2 тыс. книг участники уже до открытия подарили в библиотеку", - отметила она.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.