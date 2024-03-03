Кириенко заявил, что большую часть книг из библиотеки "Сириус" передадут в новые регионы

Книги попадут в школы и библиотеки Донбасса и Новороссии

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Большая часть книг из университетской библиотеки "Сириус" будет передана в школы и библиотеки Донбасса и Новороссии, заявил журналистам первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Многое останется здесь в Сириусе, но мы договорились с Еленой Шмелевой, руководителем Федеральной территории "Сириус", что большая часть этих книг по окончании фестиваля поедет в освобожденные российские регионы, попадет в школы, библиотеки на Донбассе и Новороссии. Это тоже одно из наследий фестиваля", - сказал он.

Ранее на Всемирном фестивале молодежи представили открытое хранилище будущей университетской библиотеки "Сириус". Оно вмещает 24 тыс. книг, в будущем фонд библиотеки составит 100 тыс. изданий. Установлены семь стеллажей, которые состоят из 320 полок, рассчитанных на хранение имеющегося фонда. Библиотечный фонд уже пополнили книги от партнеров "Сириуса" - индустриальных компаний, вузов, научных организаций, учреждений культуры и спорта и других. Также свои любимые книги привезли с собой участники фестиваля.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.