В Москве 5-8 марта волонтеры подарят женщинам более 150 тыс. цветов

Также в рамках акции "Вам, любимые" каждый желающий сможет бесплатно отправить поздравительную открытку в любую точку страны

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Акцию "Вам, любимые!" проведут в столице в преддверии Международного женского дня. Волонтеры Москвы подарят женщинам более 150 тыс. цветов, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета общественных связей.

"В честь Международного женского дня в Москве пройдет традиционная акция "Вам, любимые". Свыше 500 столичных волонтеров и представителей молодежи Москвы поздравят жительниц столицы и подарят им более 150 тыс. цветов. Акция пройдет более чем на 100 городских площадках", - значится в сообщении.

Волонтеров Москвы, активистов проекта "Молодежь Москвы" и молодежного сообщества "STOлица" можно будет встретить в парке "Зарядье", на Северном речном вокзале, Никольской и других улицах, на площадях, аллеях, у станций метро, в высших учебных заведениях, медицинских учреждениях и волонтерских окружных центрах "Доброе место". Также акция пройдет на площадках окружных коворкинг-центров НКО, где поздравят женщин-руководителей и представительниц столичных некоммерческих организаций и благотворительных фондов.

"Также в рамках акции "Вам, любимые" каждый желающий сможет бесплатно отправить поздравительную открытку в любую точку страны. Для этого в городе будет установлен арт-объект в виде сердца. Волонтеры Москвы предоставят поздравительные карточки и помогут их заполнить. Принять участие в акции и отправить открытку можно будет с 3 по 8 марта с 10:00 до 18:00 возле арки на входе в Парк Горького. Проект проводится совместно с Почтой России", - добавили в комитете.

Кроме того, 5 и 8 марта представители молодежных организаций совместно с сотрудниками ГИБДД в рамках акции "Букет для автоледи" поздравят женщин-автолюбительниц с весенним праздником. С 5 по 8 марта участники акции поздравят сотрудниц столичной системы 112, сотрудниц единого центра поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также волонтеров и специалистов Международной выставки-форума "Россия", представительниц учреждений культуры и сотрудниц офиса "Мои документы".