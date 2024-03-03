В Сеуле прошел митинг против увеличения квот в медицинских вузах

По данным Корейской медицинской ассоциации, собрались около 40 тыс. человек

СЕУЛ, 3 марта. /ТАСС/. Тысячи людей приняли участие в митинге, организованном Корейской медицинской ассоциацией в районе Йоидо в знак протеста против планов правительства увеличить квоты на медицинские специальности в вузах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Первоначально организаторы подали заявку на участие в акции примерно 25 тыс. человек со всей страны. По данным Корейской медицинской ассоциации, собрались около 40 тыс. человек, полиция оценивала скопление в 12 тыс. Для протестующих были выделены несколько полос на широком проспекте, расположенном неподалеку от здания южнокорейского парламента. Всего в республике насчитывается около 140 тыс. врачей.

Присутствовавшие держали плакаты с требованием "прекратить односторонние действия, которые ставят под угрозу здоровье граждан". Другие выражали "категорический протест против увеличения квот без консультаций с медицинским сообществом". Во время митинга глава ассоциации Ким Тхэк У призвал коллег "бороться до конца, не поддаваясь на давление правительства", и заявил о полной поддержке ординаторов, которые не захотели мириться с "положением тихих медицинских рабов".

По словам Ким Тхэк У, бескомпромиссный курс правительства привел к сбоям в медицинской системе. 10 тыс. интернов и ординаторов подали заявление об увольнении - больницы вынуждены переносить операции и перераспределять пациентов. Глава ассоциации призвал власти к диалогу. Протест длится уже 13 дней.

Мнение профессионалов

Профессор Ли Хён Мин из Университета Халлим обвинил власти в популизме. По его словам, "поспешное бюрократическое решение" увеличить квоты призвано повысить рейтинги, а не разрешить "кризис в сфере неотложной медицинской помощи". Профессор предлагает справиться с проблемой высокой нагрузки в палатах неотложной помощи путем наращивания инфраструктуры, а не увеличения числа студентов в медвузах. Власти намерены увеличить квоту с 3 тыс. до 5 тыс. мест по всей стране.

"Дело не в количестве [врачей], а в качестве [их подготовки]. Врачи справляются со своей работой, на это никто не жалуется. Правительство вмешивается в медицинские дела без должного понимания ситуации", - сказал в разговоре с корреспондентом ТАСС сотрудник одной из столичных больниц по фамилии Хан. Он повторил один из тезисов о том, что увеличение квот негативно скажется на подготовке будущих медиков.

"Мне жаль, что коллегам приходится доказывать свою правоту властям вместо того, чтобы заниматься пациентами и думать над повышением своей квалификации", - сказала еще одна участница митинга. По ее словам, она несколько лет назад окончила ординатуру и знает на своем опыте о тяжелых условиях работы в ряде областей медицины. Поэтому она надеется, что правительство "не станет усугублять ситуацию" и учтет мнение профессионального сообщества.

26 февраля министерство здравоохранения рекомендовало протестующим интернам и ординаторам вернуться к работе до 29 февраля. Власти пригрозили в обратном случае начать отзывать лицензии. 3 марта министр внутренних дел Ли Сан Мин пообещал "закрыть глаза" на участие в протесте, если молодые специалисты вернутся на рабочее место 3 марта.