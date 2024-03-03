Папа Римский призвал к разоружению на фоне заявлений ЕС об увеличении военных расходов

Понтифик также призвал "членов большой семьи наций перейти от равновесия страха к равновесию доверия"

ВАТИКАН, 3 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск призвал к прекращению гонки вооружений и восстановлению равновесия доверия.

"Сколько ресурсов тратится на военные расходы, и из-за нынешней ситуации они продолжают увеличиваться. Я очень надеюсь, что международное сообщество поймет, что разоружение - это обязанность, моральная обязанность", - сказал понтифик в ходе традиционной проповеди перед верующими на площади Святого Петра. Он призвал "членов большой семьи наций перейти от равновесия страха к равновесию доверия".

Франциск также выразил боль по поводу происходящего в Палестине и Израиле. "Остановитесь! Я призываю вас продолжать переговоры о немедленном прекращении огня в секторе Газа и во всем регионе", - сказал Папа Римский.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 28 февраля выступила на сессии Европарламента в Страсбурге перед голосованием по резолюции о продолжении поддержки Киева и новых санкциях в отношении России. Говоря о необходимости укрепления потенциала оборонной промышленности, инвестициях в нее и создании общей архитектуры безопасности, она заявила, что нужно быть готовыми к рискам войны.