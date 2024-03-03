В Петербурге после ЧП вернули воду и электричество в последний подъезд дома

В подъезде также возобновили подачу газоснабжения и отопления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Отопление, водоснабжение, газоснабжение и электричество восстановили в последнем остававшемся без коммунальных услуг подъезде дома, поврежденного при ЧП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба района в своем Telegram-канале.

"В первой парадной дома по Пискаревскому, 161 полностью подключено отопление, газ, водоснабжение и электроэнергия", - говорится в сообщении.

Вечером 2 марта сообщалось, что в домах №159к2, и 161, полностью восстановлено отопление, подача воды, газа и электричества за исключением нескольких квартир в первом подъезде.

Утром 2 марта в результате происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга оказались повреждены два дома. Как сообщал губернатор города Александр Беглов, пострадавшие жители получат компенсации.