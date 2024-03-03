В Сириусе представили графический роман об исследователе Дальнего Востока Невельском

Авторы и продюсеры проекта проводят серию просветительских и выставочных мероприятий

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Графический роман о Геннадии Невельском, исследователе Дальнего Востока, который поднял российский флаг в низовьях Амура, представили в зоне беспошлинной торговли на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе представительства Приморского края в Москве.

"Отдельного внимания заслуживает проект "Невельской: плоды воображения". Это проект, включающий издание графического романа о Геннадии Ивановиче Невельском - исследователе Дальнего Востока, который 29 июня 1850 года поднял российский флаг в низовьях Амура и основал на мысе Куегда Николаевский пост (Николаевск-на-Амуре)", - сообщили в пресс-службе.

В представительстве ТАСС уточнили, что ранее проект не выезжал за пределы Дальнего Востока. Авторы и продюсеры проекта проводят серию просветительских и выставочных мероприятий с применением информационных технологий, а также привлекают внимание к малоизвестным, но значимым событиям становления региона и государства в целом.

В представительстве сообщили, что за первый день работы зоны беспошлинной торговли выручка от продажи мерча Приморья составила более 2 млн рублей. Как отметили в пресс-службе, особым спросом у молодых людей из разных стран пользуются бейсболки, футболки и имиджевая сувенирная продукция (брелоки, значки) с символикой Приморского края, в том числе Владивостока.

Геннадий Невельской (1813-1876) - русский адмирал, исследователь Дальнего Востока и основатель Николаевска-на-Амуре. Доказал, что устье Амура доступно для входа морских судов и что Сахалин - остров.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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