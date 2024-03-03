На Всемирном фестивале молодежи стартовал новый сезон премии "Мы вместе"

Заявочная кампания для иностранцев продлится до 20 мая, для граждан России - до 3 июня

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Прием заявок на участие в новом сезоне международной премии "Мы вместе" стартовал на Всемирном фестивале молодежи. Заявочная кампания для иностранцев продлится до 20 мая, для граждан России - до 3 июня, сообщила пресс-служба премии.

"Мы рады объявить на площадке Всемирного фестиваля молодежи старт международной премии "Мы вместе". Это событие, которого ждали многие люди в нашей стране и в разных странах мира. За последние три года на премию было подано почти 100 тыс. социальных проектов из всех 89 регионов России и 95 стран. В этом году модель премии обновлена", - сказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

По его словам, в новом сезоне "предлагать можно и проекты, и личные поступки, практики меценатства и наставничества". Также впервые принимать участие в премии будут территории - муниципалитеты, регионы, представляя свои комплексные программы развития некоммерческого сектора.

Как отметила руководитель Федерального агентства по делами молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева, участников премии ждут нововведения, приуроченные к Году семьи. "Например, будет запущена программа взаимности: участники смогут выполнять различные задания [помогать НКО, брать шефство, собирать гуманитарную помощь и др.] и получать баллы, которые смогут потратить на обучение, посещение мероприятий и другие призы. В честь Года семьи учреждена специальная номинация "Добрая семья", а тема семейного волонтерства станет одной из ключевых тем премии 2024 года", - сказала она.

Подать заявку можно на сайте премия.мывместе.рф. Финал премии пройдет в ноябре, а награждение победителей состоится 5 декабря 2024 года. Участие в церемонии награждения в предыдущие годы принимал президент России Владимир Путин.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Участие в фестивале принимают 20 тыс. человек. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.