WSJ: большинство опрошенных американцев считают чрезмерными действия Израиля в Газе

Согласно результатам исследования, 60% избирателей не одобряют подход президента США Джо Байдена к палестино-израильскому конфликту

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Большинство американских избирателей считают, что Израиль зашел слишком далеко в своей борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС после атаки 7 октября 2023 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal.

42% респондента, отвечая на вопрос, "считают ли они, что действия Израиля в секторе Газа в ответ на атаку ХАМАС 7 октября зашли слишком далеко", сказали - Израиль "зашел слишком далеко". 24% полагают, что еврейское государство поступает правильно, 19% опрошенных думают, что Израиль "не зашел слишком далеко". Еще 15% отказались отвечать или не знают.

В результате исследования также выяснилось, что 60% избирателей не одобряют подход президента США Джо Байдена к палестино-израильскому конфликту. Положительную оценку его действиям дали 31% участников опроса.

Статистическая погрешность результатов исследования составляет 2,5%. Исследование проводилось 21-28 февраля. В нем приняли участие 1,5 тыс. человек, которые намерены голосовать на президентских выборах в США в 2024 году.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.