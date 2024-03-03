Израиль готов изменить песню для "Евровидения" на фоне разногласий с организаторами

По данным радиостанции Kan, новая песня будет создана по мотивам прошлой композиции October Rain и получит название Hurricane

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 марта. /ТАСС/. Израильская общественная телерадиовещательная корпорация Kan готова переработать текст песни, которая должна представлять страну на музыкальном конкурсе "Евровидение". Об этом говорится в заявлении Kan, распространенном в свете разногласий с Европейским вещательным союзом (ЕВС), усмотревшим в израильской композиции политическую составляющую.

"Несмотря на несогласие с позицией наблюдательного комитета "Евровидения", который стремился дисквалифицировать две песни, представленные Израилем на конкурс, было решено последовать совету президента страны Ицхака Герцога, который обратился к совету корпорации и предложил внести необходимые коррективы, которые позволили бы Израилю быть представленным на сцене "Евровидения", - говорится в заявлении.

Для участия в "Евровидении" в этом году от Израиля была отобрана песня October Rain ("Октябрьский дождь") в исполнении 20-летней Эден Голан, которая родилась в израильском городе Кфар-Сава, но провела детство и начинала музыкальную карьеру в Москве. Как отмечает Kan, организаторы "Евровидения" отвергли эту композицию, усмотрев в ее содержании "политический характер". Другая песня, подготовленная для Голан и получившая название Dancing Forever ("Танец навсегда"), также была отклонена.

Ранее Kan заявляла, что не будет выставлять на "Евровидение" новую песню, если ЕВС отстранит October Rain из-за того, что она, по оценке организаторов, носит чрезмерно политизированный характер на фоне боевых действий в секторе Газа. Вслед за этим президент Израиля заявил о важности участия страны в музыкальном конкурсе и призвал Kan не прекращать диалог с EBC.

Теперь в Kan сообщили, что авторов обеих песен попросили переработать тексты композиций "при сохранении полной свободы творчества". Планируется, что новая песня будет создана по мотивам October Rain и получит название Hurricane ("Ураган"), сообщает вещательная корпорация.

"Евровидение" - международный конкурс эстрадной песни, который проводится с 1956 года среди стран - членов Европейского вещательного союза. В настоящее время в ЕВС входят более 110 компаний более чем из 50 стран, преимущественно европейских. Трансляции ежегодного конкурса "Евровидение" собирают аудиторию численностью около 180 млн зрителей. "Евровидение" в 2024 году пройдет в шведском Мальмё 7, 9 и 11 мая.