Медакадемия Северной Осетии и компания из Индии подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание состоялось во время проведения Всемирного фестиваля молодежи

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Проректор по учебно-воспитательной работе Северо-Осетинской государственной медицинской академии Алла Гурина и генеральный директор одной из ведущих рекрутинговых компаний Индии Apex Consaltunts Халембер Маха Линг Прасад подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Церемония состоялась на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, передает корреспондент ТАСС.

"Мы рады предоставленной возможности подписать столь важное для наших стран и организаций соглашение. Особенно отрадно и значимо, что это подписание происходит на площадке Всемирного фестиваля молодежи, тогда как молодые люди из разных стран могут свободно общаться, обмениваться мнениями, делиться идеями, когда дружба и взаимопонимание становятся главными ценностями. Надеемся, что наше сотрудничество будет долгим, успешным и взаимовыгодным", - сказала Гурина.

По ее словам, Северо-Осетинская медакадемия - российский вуз с 85-летней историей. В вузе обучаются около 500 иностранных студентов из 33 стран, в том числе 190 студентов из Индии, на английском языке по специальностям "Лечебное дело" и "Стоматология". Также есть возможности обучения иностранных студентов по специальности "Фармация".

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.