Глава СПЧ считает, что зарплаты учителей и врачей нужно привязать к ценам в регионах

Валерий Фадеев отметил, что если уровень цен на Чукотке очень высокий, надо платить бюджетникам в разы больше

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предлагает рассчитывать зарплаты учителей и врачей в регионах, отталкиваясь от уровня цен.

"Моя точка зрения, что нужно менять сам критерий определения уровня зарплаты учителей и врачей. Сегодня критерий - от средней зарплаты в регионе. Надо от этого критерия уходить, нужен [критерий] - уровень цен", - сказал Фадеев ТАСС в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи.

Фадеев пояснил, что если уровень цен на Чукотке очень высокий, надо платить бюджетникам в разы больше. "Наша позиция - пересмотреть этот критерий. Не от зарплат отталкиваться, а именно от цен в регионе", - добавил Фадеев.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию отметил существующий в настоящее время разрыв в зарплатах бюджетников в разных регионах страны, назвав его несправедливым. Упомянув об этой проблеме, глава государства уточнил, что "безусловно, ее нужно решать".