Актер "Великолепного века" раскрыл секрет популярности турецких сериалов

Бурак Озчивит считает, что популярность объясняется искренностью чувств, о которых рассказывают создатели этих картин

СИРИУС, 3 марта. /ТАСС/. Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит на Всемирном фестивале молодежи раскрыл секрет успеха турецких сериалов, а поклонники подарили ему Чебурашку.

В рамках марафона "Знание. Первые" он назвал турецкую киноиндустрию одной из лидирующих в мире по объемам производства. Популярность же, по словам актера, объясняется искренностью чувств, о которых рассказывают создатели турецких сериалов.

"Через наши сериалы мы можем донести свое послание любви до всего мира, любовь - это самое важное, это первое чувство, которое позволяет нам достучаться до сердец. Глобально у всех людей единые ценности, любовь - это глобальная сила", - считает Озчивит.

Свое решение участвовать в Фестивале молодежи в России актер объяснил тем, что в Сириус решили приехать ребята из разных стран. Это подтвердилось и в ходе дискуссии - вопросы ему задавали представители России, Сирии, Таджикистана, Индии и его родной Турции. Всего во встрече приняли участие более 1,4 тыс. человек, причем зал едва смог вместить всех желающих. В ходе встречи актер принял приглашение посетить Якутию и Индию, получил в подарок Чебурашку и выразил желание посотрудничать с российскими коллегами.

© Андрей Карташов/ ТАСС

"Высшая ценность - это семья, вторая ценность - это добрые соседи. Я как добрый сосед России готов нести вам свою любовь, а турецкие актеры готовы создавать сериалы в России", - сказал он.

Бурак Озчивит - турецкий актер и продюсер, наиболее известен по ролям в телесериалах "Великолепный век", "Королек - птичка певчая" , "Черная любовь".

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.