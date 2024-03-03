Чувашия передала в библиотеку Сириуса книги о создании оборонительных рубежей в 1941 году

Всего передали два экземпляра

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Чувашия передала в библиотеку научно-технологического университета Сириус книги о строительстве Волжского оборонительного рубежа в годы Великой Отечественной войны, сообщил журналистам глава республики Олег Николаев.

3 марта в университете Сириус состоялось открытие хранилища будущей университетской библиотеки. Оно вмещает 24 тыс. книг, в будущем фонд библиотеки составит 100 тыс. изданий.

"Для нас было, конечно, очень почетным и радостным поучаствовать в открытии библиотеки на площадке университета Сириус и сделать свой вклад в формирование библиотечного фонда. Мы представили два экземпляра книжной продукции, которые выпустили в рамках нашей большой работы по увековечению трудового подвига народа во время Великой Отечественной войны. Изучили не только опыт создания производственных площадок труда на полях, в госпиталях, но и в строительстве оборонительных рубежей. Был, в частности, в Чувашской республике построен Волжский оборонительный рубеж, который включал Казанский обвод и Сурский рубеж", - сказал Николаев.

Сооружение рубежа началось осенью 1941 года по решению Государственного комитета обороны СССР, фортификации должны были пройти по автономным республикам - Татарской, Чувашской и Марийской. Николаев сказал, что в строительстве оборонительных рубежей принимали участие прежде всего женщины, подростки и старики. За 100 дней они построили полноценные оборонительные рубежи протяженностью 380 км, включавшие танковые рвы, 2,6 тыс. блиндажей и огневых точек, 1,7 тыс. землянок. Работы проводились в условиях суровых морозов и ручными орудиями труда.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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